Τη δισκογραφική τους επιστροφή 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία της τελευταίας τους μουσικής δουλειάς ανακοίνωσαν οι Everything But the Girl, το husband-and- wife pop duo των οποίων είχε κυκλοφορήσει στο παρελθόν 11 ολόκληρους δίσκους από το 1984 μέχρι το 1999.

Η τραγουδίστρια, Tracey Thorn, όπως και ο πολυοργανίστας και παραγωγός, Ben Watt, ανακοίνωσαν τα νέα στα social media, αναφέροντας ότι ο δίσκος πρόκειται να κυκλοφορήσει την άνοιξη. Το συγκρότημα δημιούργησε επίσης και έναν νέο λογαριασμό στο Instagram.

Οι Everything But the Girl αγαπήθηκαν μέσα από την jazz-inflected “sophisti-pop” τους, προτού γίνουν παγκοσμίως γνωστοί μέσα από το worldwide hit τους σε remix του νεοϋορκέζου DJ Todd Terry με τίτλο “Missing”, που κυκλοφόρησε το 1995. Το τελευταίο τους studio album ήταν το Temperamental, που κυκλοφόρησε το 1999.

Just thought you’d like to know that Ben and I have made a new Everything But The Girl album. It’ll be out next spring 😍@ben_watt@ebtg