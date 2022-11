Με έναν νέο δίσκο με τίτλο This Stupid World πρόκειται να επιστρέψουν οι Yo La Tengo, ο οποίος και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Φεβρουαρίου από την Matador. Το συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο κομμάτι αυτού με τίτλο “Fallout”, ανακοινώνοντας παράλληλα και μια μεγάλη περιοδεία σε Ευρώπη και ΗΠΑ για την επόμενη χρονιά.

Το This Stupid World είναι ο πρώτος full-length δίσκος του συγκροτήματος από το We Have Amnesia Sometimes του 2020. Ανάμεσα στους δύο δίσκους, οι Yo La Tengo επανακυκλοφόρησαν το Electr-O-Pura του 1995, όπως και το I Can Hear the Heart Beating As One του 1997. Επιπλέον, κυκλοφόρησαν το 2020 ένα EP με τίτλο Sleepless Night, ενώ νωρίτερα την ίδια χρονιά διασκεύασαν μαζί με τον David Byrne το κομμάτι της Yoko Ono, “Who Has Seen the Wind”.

Ακούστε το “Fallout”:

This Stupid World:

01 Sinatra Drive Breakdown

02 Fallout

03 Tonight’s Episode

04 Aselestine

05 Until It Happens

06 Apology Letter

07 Brain Capers

08 This Stupid World

09 Miles Away

Yo La Tengo:

12-18 New York, NY - Bowery Ballroom

12-19 New York, NY - Bowery Ballroom

12-20 New York, NY - Bowery Ballroom

12-21 New York, NY - Bowery Ballroom

12-22 New York, NY - Bowery Ballroom

12-23 New York, NY - Bowery Ballroom

12-24 New York, NY - Bowery Ballroom

12-25 New York, NY - Bowery Ballroom

02-15 Seattle, WA - Neptune Theatre

02-16 Seattle, WA - Neptune Theatre

02-17 Bellingham, WA - Wild Buffalo

02-19 Portland, OR - Wonder Ballroom

02-20 Portland, OR - Wonder Ballroom

02-22 San Francisco, CA - The Fillmore

02-24 San Francisco, CA - The Fillmore

02-25 Los Angeles, CA - Teragram Ballroom

02-26 Los Angeles, CA - Teragram Ballroom

02-27 Los Angeles, CA - Teragram Ballroom

03-09 Carrboro, NC - Cat’s Cradle

03-10 Carrboro, NC - Cat’s Cradle

03-11 Asheville, NC - Orange Peel

03-13 Nashville, TN - The Basement East

03-14 Nashville, TN - The Basement East

03-16 Charlottesville, VA - Jefferson Theater

03-17 Philadelphia, PA - Union Transfer

03-18 Brooklyn, NY - Brooklyn Steel

03-19 Washington, D.C. - 9:30 Club

03-21 Pittsburgh, PA - Mr Smalls

03-22 Cleveland, OH - Beachland Ballroom

03-24 Chicago, IL - Metro

03-25 Milwaukee, WI – Turner Hall Ballroom

03-26 Minneapolis, MN - First Avenue

04-10 Dublin, Ireland - 3Olympia

04-12 Manchester, England - New Century Hall

04-13 Bristol, England - SWX

04-14 London, England - The London Palladium

04-16 Brussels, Belgium - Ancienne Belgique

04-14 Amsterdam, Netherlands - Paradiso

04-19 Rotterdam, Netherlands - LantarenVenster

04-20 Hamburg, Germany - Uebel & Gefaehrlich

04-21 Copenhagen, Denmark - Bremen Teater

04-23 Cologne, Germany - Gloria Theatre

04-24 Prague, Czech Republic - MeetFactory

04-25 Berlin, Germany - Festaal Kreuzberg

04-27 Paris, France - La Cigale

04-29 Barcelona, Spain - Sala Apolo

04-30 Murcia, Spain - Warm Up Festival

05-02 Madrid, Spain - Warner Music the Music Station Príncipe Pío

05-03 Bilbao, Spain - Santana 27