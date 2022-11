Μια διασκευή του “Last Christmas” των Wham! κυκλοφόρησαν οι Future Islands, οι οποίοι αποφάσισαν να φέρουν τα Χριστούγεννα λίγο νωρίτερα αυτή τη χρονιά!

Η μπάντα από τη Βαλτιμόρη ακολούθησε τα χνάρια των CHAI, Pale Waves, Robyn, Carly Rae Jepsen και The xx οι οποίοι έχουν επίσης διασκευάσει στο παρελθόν το Christmas classic.

Το κομμάτι κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1984, οκτώ μήνες πριν από τη γέννηση του τραγουδιστή των Future Islands, Samuel T. Herring, και έφτασε επιτέλους στην κορυφή των βρετανικών charts μόλις πέρυσι τον Ιανουάριο, έχοντας πρώτα περάσει πέντε συνεχόμενες εβδομάδες στη δεύτερη θέση όταν αυτό είχε πρωτοκυκλοφορήσει.

Ακούστε εδώ το “Last Christmas” των Future Islands:

Οι Future Islands βρίσκονται αυτήν την περίοδο σε ευρωπαϊκή περιοδεία. Στην αρχή της προηγούμενης χρονιάς, οι ίδιοι είχαν ανακοινώσει ότι είχαν ξεκινήσει να εργάζονται πάνω στον έβδομο δίσκο τους, χωρίς να γνωρίζουμε ωστόσο πότε αυτός θα κυκλοφορήσει. Το εν λόγω LP θα αποτελεί πάντως το follow-up του project τους από το 2020, As Long As You Are.

Σε άλλα νέα, ο Herring πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι θα πραγματοποιήσει το τηλεοπτικό του ντεμπούτο στη σειρά της Apple TV+, The Challenge, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Victor LaValle.