Με τον τέταρτο δίσκο τους είναι έτοιμοι να επιστρέψουν οι Algiers, το lead single του οποίου αποτελεί μια συνεργασία τους με τον Zack de la Rocha των Rage Against the Machine. Το “Irreversible Damage” περιλαμβάνεται στον δίσκο SHOOK, ο οποίος πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 24 Φεβρουαρίου από την Matador, ενώ το συγκρότημα πρόκειται να πραγματοποιήσει και μια ευρωπαϊκή περιοδεία στα πλαίσια της προώθησής του (έχοντας εμφανιστεί πρώτα για μια συναυλία στο Brooklyn της Νέας Υόρκης).

Με τον χαρακτηριστικό τους ήχο που κυμαίνεται από post-punk σε hip-hop, οι Algiers έχουν συνεργαστεί για τις ανάγκες του SHOOK με πληθώρα καλλιτεχνών εκτός του de la Rocha, όπως οι billy woods, Big Rube, Samuel T Herring των Future Islands και Backxwash, δημιουργώντας μια tracklist 17 κομματιών.

Ακούστε το “Irreversible Damage” και δείτε το artwork και την tracklist του δίσκου, μαζί με τις ημερομηνίες της περιοδείας τους.

Ο τελευταίος δίσκος των Algiers ήταν το There Is No Year του 2020. Την ίδια χρονιά συμμετείχαν και στο Eutopia EP των Massive Attack.

SHOOK Artwork:

SHOOK Tracklist:

Everybody Shatter (feat. Big Rube) Irreversible Damage (feat. Zack de la Rocha) 73% Cleanse Your Guilt Here As It Resounds (feat. Big Rube) Bite Back (feat. billy woods & Backxwash) Out of Style Tragedy (feat. Mark Cisneros) Comment #2 A Good Man I Can’t Stand It! (feat. Samuel T. Herring & Jae Matthews) All You See Is Green Iris Born (feat. LaToya Kent) Cold World (feat. Nadah El Shazly) Something Wrong An Echophonic Soul (feat. DeForrest Brown Jr. & Patrick Shiroishi) Momentary (feat. Lee Bains III)

Algiers 2022-2023 Tour Dates:

12/15 – Brooklyn, NY, National Sawdust

02/09 – Dublin, IE @ Workman’s

02/10-12 The Hauge, NE @ Grauzone Festival

02/15 – Brussels, BE @ Botanique Rotonde

02/16 – Winterthur, CH @ Salzhaus

02/17 – Ravenna, IT @ Bronson

02/18 – Pordenone, IT @ Capitol

02/20 – Ljubljana, SI @ Kino Šiška

02/21 – Vienna, AT @ Flex

02/22 – Linz, AT @ Posthof

02/24 – Prague, CZ @ Lucerna Music Bar

02/25 – Warsaw, PL @ Niebo

03/01 – Dresden, Beatpol

03/02 – Berlin, DE @ Hole44

03/03 – Bielefeld, DE @ Forum

03/04 – Schorndorf, DE @ Manufaktur

03/05 – Cologne, DE @ Club Volta

03/07 – Paris, FR @ Petit Bain

03/08 – London, UK @ The Dome

03/13-18 – Austin, TX @ SXSW