Τη μουσική επιστροφή του Noel Gallagher φαίνεται πως θα παρακολουθήσουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με το πάλαι ποτέ μέλος των Oasis να tease-άρει το νέο του άλμπουμ με την μπάντα του, τους High Flying Birds. Το project θα αποτελέσει το follow-up του LP του από το 2017, Who Built The Moon?, και του περσινού best-of album, Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021).

Ο δημοφιλής τραγουδοποιός ανάρτησε στο Instagram ένα teaser για μια επικείμενη ανακοίνωσή του, η οποία και θα πραγματοποιηθεί ανήμερα του Halloween, στις 31 Οκτωβρίου και ώρα 8.30am GMT.

Δείτε το teaser εδώ:

Αναμείνατε λοιπόν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου για περισσότερες λεπτομέρειες!