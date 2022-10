Ακόμη ένα funky single με τίτλο “I Ain’t Quite Where I Think I Am” κυκλοφόρησαν οι Arctic Monkeys, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη έξοδο του νέου τους δίσκου, The Car, στα δισκοπωλεία.

Το κομμάτι είχε ακουστεί για πρώτη φορά στο Openair festival της Ζυρίχης, ενώ αυτό είναι πλέον διαθέσιμο στο κοινό και στη studio εκδοχή του. Το video σκηνοθέτησαν οι Ben Chappell και Zackery Michael, ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη συναυλία που έδωσε πρόσφατα το συγκρότημα στο King’s Theatre στο Brooklyn της Νέας Υόρκης.

Το single ακολουθεί μετά από το πρόσφατο “Body Paint” και το πρώτο album taster με τίτλο “There’d Better Be A Mirrorball”.

Το επερχόμενο άλμπουμ του αγαπημένου συγκροτήματος κυκλοφορεί την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου.

Ακούστε εδώ το “I Ain’t Quite Where I Think I Am”: