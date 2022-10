Το Have You Got It Yet? πρόκειται να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συνεντεύξεις από μέλη των Pink Floyd, The Who, Blur και πολλών ακόμη

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του Syd Barrett φαίνεται πως βρίσκεται στα σκαριά, ο τίτλος του οποίου θα είναι Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett And Pink Floyd.

Σύμφωνα με το Deadline, την επικείμενη ταινία υπογράφουν ο Roddy Bogawa και ο εκλιπών graphic designer, Storm Thorgerson. Ο δεύτερος υπήρξε ο συνιδρυτής της Hipgnosis, της Λονδρέζικης εταιρείας που υπήρξε πίσω από μερικά από τα πλέον εμβληματικά εξώφυλλα δίσκων για πληθώρα από rock acts της περιόδου.

Η εταιρεία δημιούργησε το iconic artwork του Dark Side Of The Moon (1973), του Wish You Were Here (1975) και άλλων δίσκων των Pink Floyd. Ο Thorgerson γνώριζε τον Barrett (που απεβίωσε το 2006) από τα ’60s, ενώ πήγαινε σχολείο με εκείνον και τον Roger Waters.

Ο Thorgerson έφυγε από τη ζωή το 2013 σε ηλικία 69 ετών. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, το Have You Got It Yet?… «ολοκληρώθηκε από τον Bogawa με τον φωτογράφο των StormStudios, Rupert Truman, και τον παραγωγό Julius Beltrame μετά τον θάνατο του Storm».

Το Have You Got It Yet?... πρόκειται να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συνεντεύξεις από τα μέλη των Pink Floyd, Roger Waters, Nick Mason και David Gilmour, τον Pete Townshend των Who, τον Graham Coxon των Blur και τον Andrew VanWyngarden των MGMT. Επιπλέον, σε αυτό εμφανίζονται η αδερφή του Barrett, Rosemary Breen και οι managers των Pink Floyd, Peter Jenner και Andrew King.

Το official soundtrack περιλαμβάνει περισσότερα από 50 κομμάτια του καταλόγου των Pink Floyd και του Barrett, ενώ ο ηθοποιός Jason Isaacs (Harry Potter, The OA) βρίσκεται στον ρόλο του αφηγητή.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του ντοκιμαντέρ δεν έχει γνωστοποιηθεί για την ώρα, σίγουρα όμως οι λάτρεις της μουσικής ιδιοφυίας του Syd Barrett ανυπομονούμε!