Με την Aida Celtic FC και την εταιρεία ρούχων A Number Of Names συνεργάστηκαν οι Primal Scream, για τη δημιουργία μιας φανέλας που θα ενισχύσει οικονομικά την ποδοσφαιρική ομάδα Παλαιστίνιων προσφύγων.

Η Σκωτσέζικη ομάδα παρουσίασε τη φανέλα “Palestinadelica”, ο τίτλος της οποίας είναι φυσικά εμπνευσμένος από τον εμβληματικό τρίτο δίσκο των Primal Scream, Screamadelica (που κυκλοφόρησε το 1991), και της ίδια της Παλαιστίνης, όπου και βρίσκεται το προσφυγικό camp της Aida.

Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις της ευφάνταστης φανέλας, στην οποία απεικονίζεται το Screamadelica artwork, θα διατεθούν για τις προπονητικές ανάγκες της ομάδας Aida Celtic, όπως και για την παροχή αθλητικών ρούχων στους πρόσφυγες στη Βηθλεέμ. Μπορείτε να προμηθευθείτε τη φανέλα εδώ.

Οι Primal Scream, ο τραγουδιστής των οποίων, Bobby Gillespie, είναι γνωστός fan της Celtic FC, ενεπλάκησαν στο project της Aida Celtic ώστε να προσελκύσουν την υποστήριξη του ultra group της Celtic, The Green Brigade.

