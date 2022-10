Σε δηλώσεις σχετικά με μια πιθανή επανένωση των Oasis προχώρησε πρόσφατα ο Noel Gallagher, αναφέροντας ότι αυτή «δεν έχει νόημα», μιας που το συγκρότημα φαίνεται σύμφωνα με τον ίδιο να τα πηγαίνει μια χαρά ως προς τις πωλήσεις δίσκων του ακόμα και χώρια.

Ο πάλαι ποτέ τραγουδιστής και στιχουργός των θρύλων της Brit Pop, ο οποίος και έχει σήμερα το δικό του συγκρότημα, τους High Flying Birds, μιλούσε σε συνέντευξη, όταν ερωτήθηκε αν οι θαυμαστές των Oasis μπορούν να ελπίζουν σε μια επανένωση του αγαπημένου τους συγκροτήματος.

«Εμμ, θα πηγαίνατε διακοπές με τους πρώην σας;», απάντησε ο Gallagher στους παρουσιαστές του Pub Talk όπου και ήταν προσκεκλημένος.

«Όσο αστείο κι αν ακούγεται», συνέχισε, «οι Oasis πωλούν κάθε χρόνο όσους δίσκους πωλούσαν όταν ήμασταν μαζί. Είμαστε τώρα στα μάτια του κόσμου περισσότερο δημοφιλείς από ποτέ. Και είμαι χαρούμενος με αυτό».

Joining Alan and Ray in the pub this week is guitar hero Noel Gallagher. Founder of one of the greatest bands of all time and writer of their most iconic songs; the former Oasis man pops in to talk music, football and the true meaning of Wonderwall. pic.twitter.com/iCacQoM7nM