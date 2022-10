Να μηνύσει τον Kanye West εξετάζει η οικογένεια του δολοφονημένου από Αμερικανούς αστυνομικούς, George Floyd, έπειτα από τα προσβλητικά σχόλιά του για τον θάνατο του άνδρα σε πρόσφατη συνέντευξη.

Ο George Floyd ήταν ένας άνδρας Αφροαμερικανικής καταγωγής που δολοφονήθηκε το 2020 στη Minneapolis των ΗΠΑ, έπειτα από την αναίτια σύλληψή του από έναν λευκό αστυνομικό. Λίγες μόλις ώρες μετά τον θάνατό του, το βιντεοσκοπημένο υλικό από τη σύλληψή του απέδειξε ότι αυτός προκλήθηκε ουσιαστικά από ασφυξία που προκάλεσε εγκεφαλική και καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία και προέκυψε από το γεγονός ότι ο αστυνομικός Derek Chauvin έμεινε γονατισμένος πάνω στον λαιμό του Floyd για περισσότερα από εννέα λεπτά. Ο Chauvin καταδικάστηκε από το δικαστήριο σε 21 χρόνια φυλάκισης για τη δολοφονία του Floyd.

Μιλώντας λοιπόν στο Drink Champs podcast, ο West ισχυρίστηκε ότι ο Floyd πέθανε από υπερβολική δόση της ουσίας “fentanyl”, αναφέροντας ότι το γόνατο του Chauvin «δεν βρισκόταν καν στον λαιμό του με αυτόν τον τρόπο». Ο ίδιος συνέκρινε μάλιστα τον Floyd με τον designer Virgil Abloh, ο οποίος και πέθανε τον περασμένο Νοέμβριο από καρκίνο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι δηλώσεις του West δημιούργησαν έντονες αντιδράσεις, με τον ίδιο να προσβάλει σφοδρά ένα ακόμη θύμα της εκτεταμένης και συστημικής βίας των αστυνομικών δυνάμεων των ΗΠΑ, η οποία έχει οδηγήσει στη δολοφονία ή τον βασανισμό εκατοντάδων έγχρωμων ανθρώπων ανά τα χρόνια.

Σύμφωνα με δήλωση του Lee Merritt –δικηγόρου και community organiser με βάση το Dallas του Texas – η οικογένεια του Floyd είναι έτοιμη να κινηθεί νομικά απέναντι στον West για τις ψευδείς του δηλώσεις, οι οποίες σύμφωνα με την ίδια την υπονομεύουν.

While one cannot defame the dead, the family of #GeorgeFloyd is considering suit for Kanye’s false statements about the manner of his death.



Claiming Floyd died from fentanyl not the brutality established criminally and civilly undermines & diminishes the Floyd family’s fight.