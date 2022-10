Και δημοσιεύει μια ζωντανή ηχογράφηση του “Heart of Gold” για να το γιορτάσει

Την 50η επέτειο της κυκλοφορίας του τέταρτου δίσκου του, Harvest, πρόκειται να γιορτάσει ο Neil Young, με μια deluxe επανακυκλοφορία του στις 2 Δεκεμβρίου από την Reprise.

Διαθέσιμο σε 3xLP ή 3xCD, το box set θα περιλαμβάνει τον original δίσκο, τρία studio outtakes, μια ακυκλοφόρητη μέχρι σήμερα solo performance του καλλιτέχνη για το BBC, ηχογραφημένη στις 23 Φεβρουαρίου του 1971, αλλά και ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο Harvest Time. Στη έκδοση θα περιλαμβάνεται και ένα σκληρόδετο photo book, posters και liner notes του φωτογράφου Joel Bernstein.

Τα outtakes που περιλαμβάνονται στο reissue είναι τα “Bad Fog of Loneliness”, “Journey Through the Past” και “Dance Dance Dance”. Επιπλέον, το Harvest Time θα περιλαμβάνει και υλικό από τα “Harvest Barn” sessions στη Βόρεια California, μαζί με recording sessions στο Nashville και το Λονδίνο.

Δείτε πιο κάτω το artwork και την full tracklist.

Ως εορταστικό preview της επανέκδοσης, ο Young κυκλοφόρησε ένα live version του “Heart of Gold” από τη συναυλία του για το BBC.

Δείτε το video εδώ:

Harvest (50th Anniversary Edition) Artwork:

Harvest (50th Anniversary Edition) Tracklist:

Harvest

Out on the Weekend Harvest A Man Needs a Maid Heart of Gold Are You Ready for the Country? Old Man There’s a World Alabama The Needle and the Damage Done Words (Between the Lines of Age)

Neil Young Live in Concert at the BBC

Out on the Weekend Old Man Journey Through the Past Heart of Gold Don’t Let It Bring You Down A Man Needs a Maid Love in Mind Dance Dance Dance

Harvest Outtakes: