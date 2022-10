Το γεγονός ότι οι Strokes ξεκίνησαν να ηχογραφούν έναν νέο δίσκο με τη βοήθειά του αποκάλυψε ο εμβληματικός μουσικός παραγωγός, Rick Rubin. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος αποκάλυψε ότι μόλις πρόσφατα επέστρεψε από ένα recording session μαζί τους στην Costa Rica.

Η αποκάλυψη πραγματοποιήθηκε στο Joe Rogan Experience όπου εμφανίστηκε ο Rubin, όπου και μίλησε για μερικά από τα upcoming projects του. Μιλώντας για τον έβδομο δίσκο των Strokes, η επίσημη ανακοίνωση για τον οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί από το συγκρότημα, ανέφερε: «Μερικούς μήνες πριν ήμουν στην Costa Rica, ηχογραφώντας έναν νέο δίσκο με τους Strokes, και νοικιάσαμε ένα σπίτι στην κορυφή ενός βουνού, στήνοντας την μπάντα σε εξωτερικό χώρο».

«Οπότε είμασταν εκεί και έπαιζαν…. Ήταν σαν να δίνουν μια συναυλία για τον ωκεανό, στην κορυφή ενός βουνού. Ήταν φανταστικό. Και το κάναμε αυτό κάθε μέρα, παίζοντας έτσι στην ύπαιθρο και δεν ήθελαν να φύγουν. Ήταν πραγματικά η καλύτερη εμπειρία», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο Rubin και οι Stokes συνεργάστηκαν για πρώτη φορά το 2017, όταν ξεκίνησαν να εργάζονται πάνω στο The New Abnormal. Ο δίσκος κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2020, ενώ μερικά από τα singles του ήταν τα κομμάτια “At The Door”, “Bad Decisions”, “Brooklyn Bridge To Chorus” και “The Adults Are Talking”.