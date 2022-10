Τον πρώτο τους δίσκο εδώ και οκτώ ολόκληρα χρόνια κυκλοφορούν σύντομα οι Arcs του Dan Auerbach, ο οποίος και θα φέρει τον τίτλο Electrophonic Chronic.

Ο frontman των Black Keys επιστρέφει στο side-project του και κυκλοφορεί το πρώτο single του δίσκου με τίτλο “Keep On Dreamin”, προτού αυτός βρεθεί στα δισκοπωλεία στις 27 Ιανουαρίου του 2023.

Ο δίσκος θα περιλαμβάνει 12 κομμάτια ενώ αποτελεί τη δεύτερη κυκλοφορία του συγκροτήματος μετά το ντεμπούτο τους Yours, Dreamily, πίσω στο 2015. Η κυκλοφορία θα πραγματοποιηθεί φυσικά μέσα από τη δισκογραφική εταιρία του ίδιου του Auerbach, της Easy Eye Sound.

Το animated official video του “Keep On Dreamin” δημιούργησε ο Robert “Roboshobo” Schober και μπορείτε να το απολαύσετε πιο κάτω.

Το Electrophonic Chronic θα περιλαμβάνει επίσης cuts όπως τα “Heaven Is A Place”, “A Man Will Do Wrong”, “Backstage Mess” και “Love Doesn’t Live Here Anymore”.

Το original line-up των Arcs περιλαμβάνει επίσης τους Leon Michels, Nick Movshon, Homer Steinweiss και τον εκλιπόντα Richard Swift (ο οποίος πέθανε το 2018 στα 41 του χρόνια) – ο οποίος και συμμετείχε στον νέο δίσκο, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου.

Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στο Easy Eye Sound studio του Auerbach στο Nashville, στο Electric Lady του Manhattan, όπως και στο Diamond Mine στο Queens της Νέας Υόρκης. Auerbach και Michels είναι οι συμπαραγωγοί του δίσκου.

«Αυτός ο νέος δίσκος είναι για να τιμήσουμε τον Swift», δήλωσε ο Auerbach. «Είναι ένας τρόπος να του πούμε αντίο, επιστρέφοντας στον ίδιο, παίζοντας, γελώντας, τραγουδώντας. Ήταν δύσκολες στιγμές, όμως νομίζω πως μας βοήθησε το ότι το κάναμε», συνέχισε ο ίδιος.

«Είτε ήμασταν στη Νέα Υόρκη, είτε στο Nashville, είτε στο LA, είτε στο πατρικό του Swift, στο Cottage Grove του Oregon, οπουδήποτε κι αν ήμασταν, πάντα μπαίναμε μαζί στο studio».

Δείτε την full tracklist του δίσκου:

01 ‘Keep On Dreamin”

02 ‘Eyez’

03 ‘Heaven Is A Place’

04 ‘Califone Interlude’

05 ‘River’

06 ‘Sunshine’

07 ‘A Man Will Do Wrong’

08 ‘Behind The Eyes’

09 ‘Backstage Mess’

10 ‘Sporting Girls Interlude’

11 ‘Love Doesn’t Live Here Anymore’

12 ‘Only One For Me’