Την κυκλοφορία ενός podcast για την 20η επέτειο του Up The Bracket ανακοίνωσαν οι Libertines, του ντεμπούτου δηλαδή δίσκου τους.

Το podcast Up The Bracket: 20 Years of The Libertines θα αποτελείται από επτά επεισόδια με exclusive συνεντεύξεις με μέλη της μπάντας, δηλαδή με τους Carl Barât, Pete Doherty, John Hassall και Gary Powell, όπως και με τον βιογράφο τους και πρώην δημοσιογράφο του NME, Anthony Thornton.

Τη σειρά θα παρουσιάζει η Sunta Templeton του Radio X και αυτή θα παρουσίασει στο κοινό ένα insight στο ταξίδι των Libertines, μια εξερεύνηση στα highs and lows τους και πολλά ακόμη.

Our podcast with @thelibertines, 20 Years Of Up The Bracket is out on Friday



