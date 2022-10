Τη δημιουργία του Girls Just Want to Have Fundamental Rights Fund ανακοίνωσε η Cyndi Lauper, το οποίο και θα έχει σαν στόχο την οικονομική ενίσχυση γυναικών και θηλυκοτήτων που αντιμετωπίζουν ζητήματα όπως η έλλειψη πρόσβασης σε ασφαλείς αμβλώσεις.

Το fund, η έδρα του οποίου θα βρίσκεται στο Tides Foundation, θα δωρίσει μάλιστα σχεδόν όλα του τα χρήματα από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ώστε να διασφαλιστεί ότι όλο και περισσότερες γυναίκες θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τα αναπαραγωγικά τους δικαιώματα, έπειτα από τη σκοταδιστική ανατροπή της απόφασης Roe v. Wade τον περασμένο Ιούνιο.

«Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έβλεπα ένα θεμελιώδες πολιτικό δικαίωμα του μισού πληθυσμού να αποσύρεται σε ολόκληρη τη χώρα», ανέφερε η Lauper σε συνέντευξη τύπου. «Είναι πιο σημαντικό από ποτέ, οργανώσεις γύρω από τα δικαιώματα των γυναικών, να δημιουργήσουν προγράμματα που θα εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις, την αναπαραγωγική υγεία και την προγενετική φροντίδα και να έχουν τα οικονομικά αποθέματα που χρειάζονται ώστε να κάνουν αυτή τη σωτήρια για τη ζωή δουλειά. Πιστεύω στις ΗΠΑ και πιστεύω ότι όχι απλά θα επανακτήσουμε το δικαίωμα στην επιλογή, αλλά και ότι μια μέρα θα εξασφαλίσουμε και την πλήρη ισότητα».

Για τον εορτασμό της δημιουργίας του Girls Just Want to Have Fundamental Rights, η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε ένα t-shirt, τα έσοδα του οποίου θα χρηματοδοτήσουν το fund.

Μετά την ανατροπή του Roe v. Wade από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, η Lauper είχε κυκλοφορήσει και μια επανηχογραφημένη εκδοχή του κομματιού της από το 1993, “Sally’s Pigeons”, το οποίο και πραγματεύεται το δικαίωμα των γυναικών στις αμβλώσεις.