Το νέο τους single με τίτλο “No Decent Shoes For Rain” έδωσαν στη δημοσιότητα οι Dry Cleaning, το οποίο είναι και το τέταρτο από τον δίσκο Stumpwork που αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στον Οκτώβριο.

Το “No Decent Shoes For Rain” είναι σύμφωνα με την frontwoman τους, Florence Shaw, εμπνευσμένο «από τον θρήνο και από όλα όσα τον συνοδεύουν». «Θρήνο για σχέσεις του παρελθόντος, για τον θάνατο αγαπημένων μας και όλα αυτά που έρχονται μαζί του: η μοναξιά, το μούδιασμα, η λαχτάρα και η αναπόληση του παρελθόντος».

Το νέο κομμάτι συνοδεύεται από ένα video με υλικό του συγκροτήματος από το studio και on tour.

Δείτε το εδώ:

Οι Dry Cleaning ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του Stumpwork – του follow-up του New Long Leg του 2021 – πίσω στον Ιούνιο, μαζί με το lead single “Don’t Press Me”. Το δεύτερο single, “Anna Calls From The Arctic”, ακολούθησε τον επόμενο μήνα, ενώ τον Σεπτέμβριο δόθηκε στη δημοσιότητα το “Gary Ashby”. Στα πλαίσια της προώθησης του νέου δίσκου τους, το συγκρότημα αναμένεται αν ξεκινήσει και μια world tour.

Το Stumpwork πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου, σε παραγωγή για ακόμη μια φορά του John Parish.