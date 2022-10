Την επανένωσή τους ανακοίνωσαν οι Blink-182, με το skate punk συγκρότημα να είναι έτοιμο για τη δημιουργία ολοκαίνουριας μουσικής μετά από μια γεμάτη δεκαετία εκτός μουσικού στερεώματος.

Tom DeLonge, Mark Hoppus και Travis Barker ανακοίνωσαν επίσης την πρόθεσή τους για μια παγκόσμια περιοδεία, έχοντας σαν πλάνο την κυκλοφορία του νέου τους single, “Edging”, την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου.

Η massive tour του συγκροτήματος θα περιλαμβάνει στάσεις σε Βόρεια και Νότια Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, ενώ στο πλάι τους θα βρεθούν και συγκροτήματα όπως οι Turnstile και Rise Against.

Η επανένωση του συγκροτήματος έρχεται λίγο καιρό μετά την ανακοίνωση ότι το μέλος τους, Mark Hoppus, ανάρρωσε πλήρως από τον καρκίνο που περνούσε, η περιπέτεια με τον οποίο φαίνεται πως κινητοποίησε τους Blink-182 ώστε να ξαναβρεθούν μαζί.

Blink-182 2023-2024 Tour Dates:

03/11 – Tijuana, MX @ Imperial GNP

03/14 – Lima, PE @ Estadio San Marcos +

03/17-19 – Buenos Aires, AR @ Lollapalooza Argentina

03/17-19 – Santiago, CL @ Lollapalooza Chile

03/21-22 – Asuncion, PY @ TBA

03/23-26 – Bogotá, CO @ Estereo Picnic

03/24-26 – São Paulo, BR @ Lollapalooza Brasil

03/28 – Mexico City, MX @ Palacio de los Deportes +

04/01-02 – Monterrey, MX @ TBA

05/04 – St. Paul, MN @ Xcel Energy Center * (Tix)

05/06 – Chicago, IL @ United Center * (Tix)

05/09 – Detroit, MI @ Little Caesars Arena * (Tix)

05/11 – Toronto, ON @ Scotiabank Arena * (Tix)

05/12 – Montreal, QC @ Bell Centre * (Tix)

05/16 – Cleveland, OH @ Rocket Mortgage Fieldhouse * (Tix)

05/17 – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena * (Tix)

05/19 – New York, NY @ Madison Square Garden * (Tix)

05/20 – Belmont Park, NY @ UBS Arena * (Tix)

05/21 – Boston, MA @ TD Garden * (Tix)

05/23 – Washington, DC @ Capital One Arena * (Tix)

05/24 – Brooklyn, NY @ Barclays Center * (Tix)

05/26 – Baltimore, MD @ Baltimore Arena * (Tix)

05/27 – Hershey, PA @ Hersheypark Stadium * (Tix)

06/14 – Phoenix, AZ @ Footprint Center * (Tix)

06/16 – Los Angeles, CA @ Banc of California Stadium * (Tix)

06/20 – San Diego, CA @ Pechanga Arena * (Tix)

06/22 – San Jose, CA @ SAP Center * (Tix)

06/23 – Sacramento, CA @ Golden 1 Center * (Tix)

06/25 – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena * (Tix)

06/27 – Vancouver, BC @ Rogers Arena * (Tix)

06/29 – Edmonton, AB @ Rogers Place * (Tix)

06/30 – Calgary, AB @ Scotiabank Saddledome * (Tix)

07/03 – Denver, CO @ Ball Arena * (Tix)

07/05 – Dallas, TX @ American Airlines Center * (Tix)

07/07 – Austin, TX @ Moody Center * (Tix)

07/08 – Houston, TX @ Toyota Center * (Tix)

07/10 – Tampa, FL @ Amalie Arena * (Tix)

07/11 – Ft. Lauderdale, FL @ FLA Live Arena * (Tix)

07/13 – Atlanta, GA @ State Farm Arena * (Tix)

07/14 – Charlotte, NC @ Spectrum Center * (Tix)

07/16 – Nashville, TN @ Bridgestone Arena * (Tix)

09/02 – Glasgow, UK @ OVO Hydro ^ (Tix)

09/04 – Belfast, UK @ SSE Arena ^ (Tix)

09/05 – Dublin, IE @ 3Arena ^ (Tix)

09/08 – Antwerp, BE @ Sportpaleis ^ (Tix)

09/09 – Cologne, DE @ Lanxess Arena ^ (Tix)

09/12 – Copenhagen, DK @ Royal Arena ^ (Tix)

09/13 – Stockholm, SE @ Avicii Arena ^

09/14 – Oslo, NO @ Spektrum ^ (Tix)

09/16 – Berlin, DE @ Mercedes-Benz Arena ^ (Tix)

09/17 – Hamburg, DE @ Barclays Arena ^ (Tix)

09/19 – Prague, CZ @ O2 Arena ^ (Tix)

09/20 – Vienna, AT @ Stadthalle ^ (Tix)

10/02 – Lisbon, PT @ Altice Arena ^

10/03 – Madrid, ES @ Wizink Centre ^ (Tix)

10/04 – Barcelona, ES @ Palau Sant Jordi ^ (Tix)

10/06 – Bologna, IT @ Unipol Arena ^ (Tix)

10/08 – Amsterdam, NL @ Ziggo Dome ^ (Tix)

10/09 – Paris, FR @ Accor Arena ^

10/11 – London, UK @ The O2 ^ (Tix)

10/14 – Birmingham, UK @ Utilita Arena ^ (Tix)

10/15 – Manchester, UK @ AO Arena ^ (Tix)

10/21 – Las Vegas, NV @ When We Were Young Festival (Tix)

02/09 – Perth, AU @ RAC Arena !

02/11 – Adelaide, AU @ Entertainment Centre!

02/13 – Melbourne, AU @ Rod Laver Arena !

02/16 – Sydney, AU @ Qudos Bank Arena !

02/19 – Brisbane, AU @ Entertainment Centre !

02/23 – Auckland, NZ @ Spark Arena !

02/26 – Christchurch, NZ @ Christchurch Arena !

+ = w/ Wallows

* = w/ Turnstile

^ = w/ The Story So Far

! = w/ Rise Against