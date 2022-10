Και το επιβεβαιώνει ο Jesse Hughes των Eagles Of Death Metal

Με νέο δίσκο πρόκειται να επιστρέψουν οι Queens Of The Stone Age, έχοντας ήδη ξεκινήσει να ανακοινώνουν τη συμμετοχή τους σε μεγάλα Ευρωπαϊκά φεστιβάλ για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Την είδηση για την κυκλοφορία ενός νέου δίσκου έκανε γνωστή ο Jesse Hughes των Eagles Of Death Metal, οι οποίοι και ιδρύθηκαν από τον ίδιο, όπως και από το mastermind των Queens Of The Stone Age, Josh Homme.

Σε ένα πρόσφατο Instagram livestream, ο Hughes ερωτήθηκε σε τι φάση βρίσκεται με το συγκρότημά του αυτήν την περίοδο, για να απαντήσει ότι εκείνοι βρίσκονται στο στούντιο για ηχογραφήσεις: «Οι Eagles ηχογραφούν έναν νέο δίσκο. Οι Queens μόλις ολοκλήρωσαν έναν, τώρα κάνουμε εμείς τον δικό μας».

Το σχετικό υλικό του livestream είναι διαθέσιμο στο Reddit.

Ο τελευταίος δίσκος των Queens Of The Stone Age ήταν το Villains του 2017, ενώ το τελευταίο headline show των ίδιων πραγματοποιήθηκε το 2018 όσο βρίσκονταν σε περιοδεία στην Αυστραλία.

Προσεχώς, το κοινό θα απολαύσει τους Queens Of The Stone Age στα Southside Festival και Hurricane Festival της επόμενης χρονιάς, τα οποία και λαμβάνουν χώρα στη Γερμανία.