Για την εμπειρία της συμμετοχής του στο θρυλικό φεστιβάλ του Glastonbury πίσω στο 1995 μίλησε πρόσφατα ο Robbie Williams, ο οποίος και προχώρησε στα εν λόγω σχόλια στο ξεκίνημα της XXV Tour του στο O2 του Λονδίνου στις 9 Οκτωβρίου.

Ο Williams θυμήθηκε όσο βρισκόταν on stage τις στιγμές που πάρταρε με τους Oasis στο φεστιβάλ, λίγο διάστημα αφότου είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει τους Take That στους οποίους και συμμετείχε.

Παρά το γεγονός ότι η σχέση του ίδιου με τους αδερφούς Gallagher θα έπαιρνε άλλη τροπή τα επόμενα χρόνια, ο Williams αναγνώρισε ότι εκείνη η στιγμή ήταν πολύ σημαντική για τον ίδιο και για την απόφασή του να χαράξει μια νέα πορεία ως σόλο καλλιτέχνης.

Πριν να παρουσιάσει ένα cover του “Don’t Look Back In Anger” των Oasis, ο Williams ανέφερε: «Ξεκίνησα να παίρνω ιδέες ώστε να γράφω τα δικά μου κομμάτια. Το ένα πράγμα οδήγησε στο άλλο και εγώ έκανα το λάθος να σπάσω τους κανόνες. Δεν μπορούσαν πια να με συγκρατήσουν».

«Ξεκίνησα με ένα ποτήρι γεμάτο σαμπάνια και μια τσέπη γεμάτη κοκαΐνη, έτοιμος να τρελαθώ, και πήγα στο Glastonbury ώστε να ξεκινήσω αυτό που δεν γνώριζα τότε πως θα ήταν η αρχή της νέας μου ζωής. Όταν ήμουν εκεί, άραζα μαζί τους».

Ο τραγουδιστής πρόσθεσε στη συνέχεια: «Οι Take That έγιναν μια επίπονη, μακρινή ανάμνηση. Μέχρι που επέστρεψαν και γίναμε ακόμη μεγαλύτεροι από όσο είμασταν τότε. Και εγώ ήμουν χαρούμενος για εκείνους και σκέφτηκα, «Γάμα το, αν μπορείς να τους κερδίσεις, μπες κι εσύ στο συγκρότημα!».

Ο Williams είχε προχωρήσει σε δηλώσεις σχετικά με το Glastonbury του 1995 και σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στο ΝΜΕ. Ο ίδιος είχε αναφέρει τότε ότι η συμμετοχή του στο ιστορικό φεστιβάλ εκείνης της χρονιάς τον είχε κάνει να αισθανθεί σαν «να εμφανίζεται ο Putin στο Westminster».