Οι Tindersticks πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησαν ένα νέο κομμάτι, το “Stars At Noon”, από το soundtrack της νέας ομώνυμης ταινίας της Claire Denis, που θα βγει στις αμερικάνικες αίθουσες στις 14 Οκτωβρίου. Παράλληλα κυκλοφόρησε και το βίντεο κλιπ του τραγουδιού που εμφανίζονται οι πρωταγωνιστές της ταινίας, Margaret Qually και Joe Alwyn.

Το “Stars at Noon” είναι ένα ρομαντικό θρίλερ σε σκηνοθεσία της Claire Denis, που βασίζεται στο μυθιστόρημα του Denis Johnson, The Stars At Noon του 1986, με πρωταγωνιστές τους Margaret Qualley (The Maid, Once Upon a Time in... Hollywood), Joe Alwyn (Conversations with Friends), Danny Ramirez, Benny Safdie και John C. Reilly.

Στο Φεστιβάλ Καννών 2022 η ταινία ήταν υποψήφια για το Palme d'Or και τελικά κέρδισε το Grand Prix.

Ο Stuart Staples θυμάται για το “Stars at Noon”:

«Στεκόμουν στο Charles De Gaule, στο Terminal 2, μιλώντας με την Claire στο κινητό. Ετοιμαζόταν να φύγει για τον Παναμά για να ξεκινήσει τα γυρίσματα του Stars at Noon.

«Και φυσικά χρειάζομαι το τραγούδι για τη σκηνή του χορού για το γύρισμα», είπε.

«Τι σκηνή χορού; Είναι στο σενάριο;» απάντησα.

«Είναι στη νέα version του σεναρίου.»

«Α, έχω τη νέα version;...»

Η γραμμή χάθηκε και έμεινα εκεί να το σκέφτομαι, κάτι που περίμενα να με απασχολήσει τους επόμενους μήνες αλλά ξαφνικά με είχε συνεπάρει.

Η Claire σκεφτόταν το Stars at Noon εδώ πολύ καιρό, ίσως και 10 χρόνια. Είχαμε κάνει πολλές συζητήσεις για την ταινία, είχα ήδη μέσα μου πολύ έντονα το συναίσθημα που ήθελα να εκπέμπει και μισό τραγούδι κάπου μέσα στο μυαλό μου.

Μου ήρθε στο μυαλό ο percussionist David Pattman, που έπαιζε μπόνγκο στο Trouble Every Day είκοσι χρόνια πριν (soundtrack του 2001 για την ομώνυμη ταινία της Claire Dennis). Χάρηκε που με άκουσε και κανονίσαμε αμέσως μια ηχογράφηση με τον Dan McKinna στο κοντραμπάσο και τον Ross Stanley στο Hammond (εκκλησιαστικό όργανο). Είχαμε κυριολεκτικά «έκρηξη έμπνευσης» τις μέρες που γράφαμε, μοντάραμε και ξεμοντάραμε τις ιδέες μας συνέχεια, σε πολλές και διαφορετικές φόρμες.

Φυσικά είχαμε επικεντρωθεί στο Stars at Noon - το πίεζα συνέχεια να είναι όλο και πιο αργό, όλο και πιο αργό μέχρι που το φτάσαμε στο όριο. Μόλις βρήκαμε τον ρυθμό, το τραγούδι γράφτηκε αβίαστα, μία και έξω, σε μία μόλις ηχογράφηση. Ο Julian Seigel έγραψε αργότερα το όμορφο τενόρο σαξόφωνο.

Έστειλα ένα πρόχειρο μιξάρισμα στην Claire στον Παναμά, που είχαν μικροπροβλήματα στην παραγωγή και είπε ότι το τραγούδι τους ενθουσίασε όλους - άκουσα στο βάθος της γραμμής όλο το συνεργείο να το τραγουδά.

«Ο Άγγλος πρωταγωνιστής χορεύει με την Αμερικανίδα και συνειδητοποιεί ότι είναι υπερβολικό και της ζητά συγγνώμη», εξηγεί η Claire Denis. «Μπορεί να κάνει έρωτα μαζί της σε ένα δωμάτιο μοτέλ επειδή την πληρώνει – αλλά το να χορεύει μαζί της είναι κάτι άλλο. Ο έρωτάς τους ξαφνικά μετατρέπεται σε κάτι αληθινό».

Η μουσική των Tindersticks είναι ατμοσφαιρική και γεμάτη εικόνες. Η σχέση τους με τον κινηματογράφο συνεχής, σταθερή και αταλάντευτη. Η Claire Dennis θεωρεί τη μουσική τους αναπόσπαστο στοιχείο των ταινιών της. Δίκαια η συνεργασία τους θεωρείται μία από τις πιο γόνιμες στην ιστορία του κινηματογράφου – ξεκίνησε όταν οι τρεμάμενοι ήχοι του "Tiny Tears" ακούστηκαν στην ταινία της, Nénette et Boni, και συνεχίστηκε στις ταινίες Trouble Every Day, The Intruder, 35 Shots of Rum, White Material, Bastards και High Life. Η τελευταία τους συνεργασία ήταν στην ταινία της, Avec amour et acharnement / Both Sides of the Blade, με πρωταγωνίστρια την Juliette Binoche, που παίχτηκε πριν λίγες ημέρες και στη χώρα μας, στις Νύχτες Πρεμιέρας. Το τραγούδι των τίτλων της ταινίας είναι το μόνο καινούργιο τραγούδι της μπάντας που περιλαμβάνεται στη νέα τους συλλογή Past imperfect : The Best of Tindersticks '92 – '21 - μια συλλογή τραγουδιών από τα 30+ χρόνια τους ως συγκρότημα.

Για το Stars at Noon, η Denis έστειλε στον Staples το σενάριο και το μυθιστόρημα του Ντένις Τζόνσον. «Είναι πάντα πολύ σημαντική για μένα η πρώτη αντίδραση του Στιούαρτ στο υλικό», εξηγεί η Denis. «Σαν μουσικός και καλλιτέχνης που είναι, μου δίνει ένα προβάδισμα στην πλοκή, σαν να είναι ένα βήμα πιο μπροστά από μένα ανά πάσα στιγμή». Ο Staples έγραψε το τραγούδι "Stars at Noon" στις διακοπές και το έστειλε στην Denis ενώ εκείνη ακόμα βρισκόταν στο pre-production της ταινίας. Η Denis συμπληρώνει, «όταν ο Stuart μου στέλνει τη μουσική μου τονώνει την αυτοπεποίθησή μου και μου ανοίγει τους ορίζοντες».

Το soundtrack του The Stars at Noon θα κυκλοφορήσει στις 14 Οκτωβρίου από την City Slang την ίδια μέρα που θα κάνει πρεμιέρα στην Αμερική η ταινία από την Α24.

Είναι η πρώτη κυκλοφορία νέου υλικού από τους Tindersticks μετά το άλμπουμ Distractions του 2020.

Οι αγαπημένοι Tindersticks θα έρθουν στην Ελλάδα για 3 συναυλίες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με το best of των album τους.

Γιορτάζοντας την 30η τους επέτειο θα προσφέρουν στο ελληνικό κοινό τρεις μοναδικές μουσικές παραστάσεις: την Κυριακή 30 και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με ορχήστρα, φίλους και guests και την Τρίτη 1 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με ένα κουαρτέτο εγχόρδων και πάντα μαζί με guest φίλους.

Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες

https://tindersticks.lnk.to/StarsAtNoon

Δείτε το βίντεο