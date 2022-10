Το κομμάτι περιλαμβάνεται στον ολοκαίνουριο δίσκο τους, Cool It Down

Το ολοκαίνουριο single τους με τίτλο “Burning” ερμήνευσαν οι Yeah Yeah Yeahs στο τελευταίο επεισόδιο του Jimmy Kimmel Live!, στα πλαίσια φυσικά της προώθησης του νέου τους δίσκου, Cool It Down.

Η μπάντα των Karen O, Nick Zinner και Brian Chase ήταν προσκεκλημένη της εκπομπής στις 30 Σεπτεμβρίου, όπου γιόρτασε την κυκλοφορία του πρώτου της δίσκου εδώ και 9 χρόνια, με μια ηλεκτρισμένη performance ανάμεσα σε καπνό και strobes.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Η τελευταία δουλειά των Yeah Yeah Yeahs υπήρξε το Mosquito το 2013. Το πρώτο δείγμα της δισκογραφικής τους επιστροφής δεν ήταν άλλο από το “Spitting Off The Edge Of The World”, στο οποίο και συμμετέχει ο Perfume Genius.