Με τον πάλαι ποτέ bandmate του, Andy Rourke, συναντήθηκε πρόσφατα ο Johnny Marr στη σκηνή του Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, ερμηνεύοντας μια επιλογή από Smiths classics.

Η συνάντηση των δύο καλλιτεχνών πραγματοποιήθηκε ως μέρος της εμφάνισης του Marr σε συναυλία των Killers, μιας που ο ίδιος συμμετέχει αυτή την περίοδο στην tour τους ως supporting act.

Ο Marr καλωσόρισε τον μπασίστα των Smiths στο stage για τα δύο τελευταία κομμάτια του set του, όπου και ερμήνευσαν μαζί τα “There Is A Light That Never Goes Out” και “How Soon Is Now?”. Στη συνέχεια εμφανίστηκε μαζί με τους Killers για μια ερμηνεία του “This Charming Man”, όπως και του “Mr Brightside”.

Δείτε υλικό της συναυλίας:

We got a mini-Smiths reunion at Madison Square Garden! Johnny Marr just brought up Andy Rourke for There Is A Light That Never Goes Out@mainlyoasis pic.twitter.com/irPi6lNR5L — Robbie Fox (@RobbieBarstool) October 1, 2022

Η περιοδεία των Killers στις ΗΠΑ μαζί με τον Johnny Marr πρόκειται να συνεχιστεί μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου, με την τελευταία τους εμφάνιση να είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στη Washington.