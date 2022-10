Μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη έδωσε πρόσφατα στο ΝΜΕ η Björk, η οποία και τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων σχετικά με τον σεξισμό που έχει βιώσει η ίδια και η Kate Bush κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.

Η Ισλανδή τραγουδοποιός μίλησε στο ΝΜΕ για το Big Read cover story του, περιγράφοντας τον ενθουσιασμό της για την εξέλιξη του τρόπου σκέψης της Gen-Z, που περιλαμβάνει φυσικά τις αντιλήψεις σχετικά με την ισότητα των φύλων.

Συζητώντας για το πόσο χάρηκε με την πρόσφατη επιτυχία του “Running Up That Hill” της Kate Bush (μετά την προσθήκη του στο soundtrack του τελευταίου Stranger Things), η Björk θυμήθηκε πόσο υποτιμητικά σχόλια έκαναν στο παρελθόν οι άντρες μουσικοκριτικοί, όταν είχε κυκλοφορήσει το εμβληματικό Hounds Of Love, αλλά και χρόνια μετά. Πιο συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια εστίασε στο πόσο απασχολημένοι ήταν οι μουσικοκριτικοί των ’80s και των ’90s αποκλειστικά με άντρες καλλιτέχνες, όπως και με το τρίπτυχο «βυζιά, μπύρα και χρήση ηρωίνης», αναφέροντας μάλιστα πως «το γράψιμο μουσικής από γυναικεία σκοπιά θεωρείτο κατώτερη μορφή τέχνης».

«Πάντα με προσέβαλε η συχνότητα με την οποία αναφέρονταν στην Kate Bush σαν να ήταν φρενοβλαβής ή μια τρελή μάγισσα – ή σε εμένα, σαν να είμαι ένα τρελό ξωτικό» ανέφερε στο ΝΜΕ. «Είμαστε παραγωγοί. Έχω γράψει όλα τα scores μου εδώ και 20 χρόνια, ξέρετε. Δεν καυχιέμαι, απλά το αναφέρω καθώς ο κόσμος με θέλει να είμαι ακόμα ένα αφελές ξωτικό. Αν είμασταν άντρες, θα μας έπαιρναν περισσότερο στα σοβαρά».

Η ίδια συνέχισε: «Επιτέλους οι Gen Z-ers μπορούν να φανταστούν την παραγωγή μιας γυναίκας ή τον κόσμο μιας γυναίκας χωρίς αυτά να φαντάζουν τρελά ή ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να κοροϊδέψουν ή να φοβούνται».

Στο Big Read cover story του περιοδικού, η Björk τοποθετήθηκε και για τη δημιουργία του πρόσφατου δίσκου της, Fossora, τη διαχείρηση της απώλειας της μητέρας της, τη συμμετοχή των παιδιών της στον δίσκο, το raving στο σπίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, την πολιτική στις ΗΠΑ, τον ρόλο της στην ταινία Northman και πολλά ακόμη.