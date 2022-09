Το νέο της μουσικό video για το κομμάτι “Pamplemousse” έδωσε στη δημοσιότητα η FKA twigs, το οποίο και περιλαμβάνεται στο mixtape της ίδιας με τίτλο Caprisongs. Το visual για το κομμάτι σκηνοθέτησε ο Aidan Zamiri και η Yuma Burgess και σε αυτό περιλαμβάνονται μια σειρά από striking φωτογραφίες και αποδώσεις της FKA twigs, οι οποίες και προβάλλονται σε stop-motion.

Άλλα κομμάτια του Caprisongs mixtape της FKA twigs που έχουν αποκτήσει το δικό τους μουσικό video πρόσφατα είναι τα “Papi Bones”, “Honda”, “Oh My Love” και “Thank You Song”. Η ίδια, έχοντας ερμηνεύσει ζωντανά το καινούριο της κομμάτι, “Killer”, κατά τη διάρκεια του “Tiny Desk (Home) Concert” του NPR, κυκλοφόρησε και το official video αυτού.

Τον περασμένο Απρίλιο, η FKA twigs επελέγη για το cast του επικείμενου reboot της ταινίας The Crow. Η ίδια σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε σε μία ταινία μικρού μήκους με τίτλο Playscape, η οποία και είχε σαν soundtrack το κομμάτι των X-Ray Spex, “Identity”.

Δείτε εδώ το νέο video της FKA twigs για το “Pamplemousse”: