Δείτε το official video του “This Is Why”, σκηνοθετημένο από τον frontman των Turnstile, Brendan Yates

Την κυκλοφορία του ολοκαίνουριου δίσκου τους με τίτλο This Is Why ανακοίνωσαν οι Paramore, δίνοντας στη δημοσιότητα το ομώνυμο κομμάτι του ως πρώτο του δείγμα. Follow-up του After Laughter από το 2017, το This Is Why αποτελεί την έκτη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Φεβρουαρίου από την Atlantic.

Ο δίσκος ηχογραφήθηκε στο Los Angeles σε παραγωγή Carlos de la Garza και αποτελείται από δέκα νέα κομμάτια. Η official tracklist ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Μιλώντας για το ομώνυμο κομμάτι του δίσκου, η Hayley Williams ανέφερε: «Το “This Is Why” είναι μια περίληψη της πληθώρας των γελοίων συναισθημάτων, αυτού του rollercoaster του να είσαι ζωντανός το 2022, έχοντας επιβιώσει τα 3 ή 4 τελευταία χρόνια. Θα περίμενε κανείς μετά από μια παγκόσμια πανδημία βιβλικών διαστάσεων και την διαρκή απειλή ενός πλανήτη που πεθαίνει, ότι οι άνθρωποι θα είχαν βρει τον τρόπο να είναι καλύτεροι ή να έχουν περισσότερη κατανόηση».

Το official video του “This Is Why” σκηνοθετήθηκε από τον frontman των Turnstile, Brendan Yates, και μπορείτε να το δείτε πιο κάτω.

Δείτε το artwork του This Is Why: