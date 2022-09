Τον Eddie Van Halen τίμησαν οι Red Hot Chili Peppers, με ένα νέο single γραμμένο στη μνήμη του. Αυτό περιλαμβάνεται στον 13ο δίσκου τους, Return Of The Dream Canteen, ενώ αποτελεί το δεύτερο preview αυτού.

Το συγκρότημα ξεκίνησε να γράφει το “Eddie” την ημέρα του θανάτου του Van Halen το 2020, με τον frontman τους, Anthony Kiedis, να αποκαλεί τον μουσικό «μοναδικό», αναφέροντας πόσο μεγάλη επιρροή υπήρξε για εκείνους.

«Αν και το κομμάτι δεν απευθύνεται στον Eddie, μιλά για τις πρώιμες ημέρες του στην Sunset Strip και στο rock n roll tapestry που οι Van Halen ζωγράφισαν στο μυαλό μας. Στο τέλος, το κομμάτι ζητά να μην γίνεται ο Eddie αντικείμενο μνήμης για τον θάνατό του, αλλά επειδή έζησε το πιο τρελό του όνειρο».

Ακούστε εδώ το “Eddie”:

Το “Eddie” έρχεται λίγο μετά την κυκλοφορία του “Tippa My Tongue” τον περασμένο Αύγουστο, το οποίο και αποτελεί το πρώτο single του Return Of The Dream Canteen. Ο δίσκος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 14 Οκτωβρίου από την Warner Records, ενώ στην παραγωγή αυτού βρίσκεται για ακόμη μια φορά ο Rick Rubin.