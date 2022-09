Λίγο πριν από την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου εδώ και επτά χρόνια, This Is What We Do

Ένα high-octane νέο single με τίτλο “Accumulator” δημοσίευσαν οι Leftfield, ανακοινώνοντας παράλληλα τη διεξαγωγή μιας σειράς από συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όλα αυτά λίγο πριν από την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου εδώ και επτά χρόνια με τίτλο This Is What We Do, ο οποίος πρόκειται να γίνει διαθέσιμος στο κοινό τον Δεκέμβριο.

Ακούστε εδώ το “Accumulator”:

Πίσω στον Ιούλιο, το συγκρότημα είχε μοιραστεί με το κοινό τις πρώτες λεπτομέρειες για τη νέα του δισκογραφική δουλειά, ενώ είχε δημοσιεύσει και το πρώτο single αυτής, το “Pulse”, που μέχρι στιγμής έχει εισπράξει πολύ καλές κριτικές από τον μουσικό κόσμο. Η τελευταία δουλειά του electronic outfit από το Λονδίνο ήταν το Alternative Light Source του 2015. Ηχογραφημένο με τον επί χρόνια studio και mix engineer τους, Adam Wren, το νέο άλμπουμ θα περιλαμβάνει συνεργασίες με τον Grian Chatten των Fontaines D.C., τον συγγραφέα και ποιητή Lemn Sissay και πολλούς ακόμη.

Με κεντρικές του θεματικές γύρω από την αγάπη, την αποδοχή, τη διαφορετικότητα και την επούλωση πληγών, το This Is What We Do πρόκειται να κυκλοφορήσει από τη Virgin Records στις 2 Δεκεμβρίου.

Δείτε πιο κάτω τις ημερομηνίες των συναυλιών που ανακοίνωσαν οι Leftfield για την προώθηση της νέας τους δισκογραφικής δουλειάς.

Δεκέμβριος 2022

7 – The Steelyard, London

8 – Marble Factory, Bristol

9 – SWG3 Warehouse, Glasgow

10 – New Century Hall, Manchester