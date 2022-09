Την κυκλοφορία του remix δίσκου τους, Lucifer on the Moon, ανακοίνωσαν οι Spoon, με μια νέα εκδοχή του “On the Radio”. Ο δίσκος πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 4 Νοεμβρίου και όλα τα remixes υπογράφει ο Adrian Sherwood.

Το αρχικό πλάνο των Spoon ήταν να κυκλοφορήσουν μόλις λίγα remixes του Sherwood, όμως το ένα έφερε το άλλο και τελικά οδήγησε στην κυκλοφορία ενός ολόκληρου δίσκου αποτελούμενου από αυτά, με dub-influenced-indie rock συνθέσεις να κυριαρχούν.

Ακούστε το “On the Radio (Adrian Sherwood Reconstruction)” πιο κάτω και δείτε το album artwork όπως και την tracklist του Lucifer on the Moon.

Lucifer on the Moon Artwork:

Lucifer on the Moon Tracklist: