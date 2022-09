Ακόμη ένα single από τον επικείμενο δίσκο της μοιράστηκε η Björk, το οποίο είναι αυτή τη φορά αφιερωμένο στη μνήμη της εκλιπούσας μητέρας της. Το “Ancestress”, όπως αυτό ονομάζεται, θα περιλαμβάνεται στο Fossora, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 30 Σεπτεμβρίου στα δισκοπωλεία.

“The machine of her breathed all night/ While she rested/ Revealed her resilience/ And then it didn’t”, τραγουδά η Björk στο κομμάτι, το βίντεο του οποίου σκηνοθέτησε ο Andrew Thomas Huang και περιλαμβάνει εντυπωσιακά πλάνα από τη φύση της γενέτειρας της τραγουδίστριας, της Ισλανδίας.

Το κομμάτι αποτελεί το ένα από τα δύο που η Björk έγραψε στη μνήμη της μητέρας της, η οποία έφυγε σχετικά πρόσφατα από τη ζωή.

Το “Ancestress” ακολουθεί τα singles “Atopos” και “Ovule”, τα οποία ήταν και τα πρώτα που κυκλοφόρησαν από το Fossora.

Δείτε το βίντεο για το “Ancestress”: