Σύμφωνα με το συγκρότημα, επανεκδόσεις του ...Like Clockwork και Villains είναι επίσης στα σχέδιά τους για το επόμενο διάστημα

Τον ντεμπούτο, ομώνυμο δίσκο τους, με την original tracklist και το εξώφυλλο του Frank Kozik, πρόκειται να επανακυκλοφορήσουν οι Queens of the Stone Age, οι οποίοι σχεδιάζουν να κάνουν το ίδιο και με τους δίσκους ...Like Clockwork και Villains.

Ο ομώνυμος δίσκος του συγκροτήματος θα βρεθεί στα δισκοπωλεία ξανά για πρώτη φορά μετά από μια γεμάτη δεκαετία, με το βινύλιο αυτού να αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου (σε μαύρο και limited edition opaque πορτοκαλί). Η ψηφιακή εκδοχή της επανέκδοσης είναι ήδη διαθέσιμη για να την ακούσετε πιο κάτω.

Οι επανεκδόσεις των ...Like Clockwork και Villains θα ακολουθήσουν στις 9 Δεκεμβρίου, με το πρώτο να έχει γίνει recut από τα original master tapes του δίσκου.

Και οι τρεις κυκλοφορίες είναι διαθέσιμες για pre-order από το QOTSA web store όπως και από την Matador Records.

Ακούστε εδώ τον ομώνυμο ντεμπούτο δίσκο των QOTSA: