Με τους Interpol συναντήθηκε στη σκηνή ο Britt Daniel των Spoon, για μια κοινή ερμηνεία του κομματιού τους, “Next Exit” από το Antics του 2004.

Οι δύο μπάντες βρίσκονταν μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου σε κοινή περιοδεία στη Βόρεια Αμερική με τίτλο Lights, Camera, Factions, και έτσι βρήκαν την ευκαιρία για να μοιραστούν μια στιγμή τη σκηνή.

«Ήταν τέλειο που βρεθήκαμε σε περιοδεία μαζί τους τις τελευταίες εβδομάδες», έγραψαν οι Interpol στο Instagram, όπου και μοιράστηκαν απόσπασμα από την κοινή ερμηνεία τους με τον Britt Daniel.

Δείτε το εδώ:

https://www.instagram.com/reel/CilW95UptJz/?utm_source=ig_web_copy_link

Το αγαπημένο indie outfit από τη Νέα Υόρκη επέστρεψε πρόσφατα με τον έβδομο δίσκο του, Τhe Other Side Of Make Believe, ο οποίος και κυκλοφόρησε στις 15 Ιουλίου. Μετά την Lights, Camera, Factions tour μαζί με τους Spoon, το συγκρότημα αναμένεται να δώσει μερικές ακόμη συναυλίες στις ΗΠΑ ως support των Arctic Monkeys, αλλά και να εμφανιστεί σε μερικά ακόμη festival slots.