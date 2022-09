Με τη Phoebe Bridgers συνεργάζεται ο Marcus Mumford στην τελευταία του μουσική δουλειά και το κομμάτι “Stonecatcher”, το οποίο μπορείτε να ακούσετε πιο κάτω.

Το κομμάτι περιλαμβάνεται στον ντεμπούτο σόλο δίσκο του frontman των Mumford & Sons με τίτλο (self-titled), ο οποίος και κυκλοφόρησε στις 16 Σεπτεμβρίου από την Island.

“Oh, my God, we’re here again/ It all slows down to lines in the sand”, τραγουδούν οι δύο καλλιτέχνες, σε μια συνεργασία που επισφραγίζει τη μακροχρόνια φιλία τους.

Ακούστε το “Stonecatcher” εδώ:

Ο δίσκος (self-titled) περιλαμβάνει επίσης guest εμφανίσεις των Clairo (στο ‘”Dangerous Game”), Brandi Carlile (στο “How”) και Monica Martin (στο “Go In Light”). Πριν από την κυκλοφορία του δίσκου, ο Mumford είχε δώσει στη δημοσιότητα τα singles ‘”Cannibal” και “Grace”.