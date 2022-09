Το νέο τους κομμάτι με τίτλο “Lovebomb” ερμήνευσαν οι Yeah Yeah Yeahs σε μια μικρή συναυλία τους στο Σικάγο, σχεδόν μια εβδομάδα πριν από την κυκλοφορία του πέμπτου τους δίσκου. Αυτός είναι και ο πρώτος εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, με το συγκρότημα να τον ονομάζει Cool It Down.

Το “Lovebomb” αποτελεί ένα slow-burner κομμάτι με ατμοσφαιρικά synths και παρουσιάστηκε στη συναυλία από τους Yeah Yeah Yeahs μαζί με μερικά ακόμη νέα τους κομμάτια από το Cool It Down: το lead single του δίσκου που αποτελεί μια συνεργασία με τον Perfume Genius, “Spitting Off The Edge of The World”, το “Burning” του περασμένου μήνα, όπως και τα “Fleez” και “Blacktop”.

Δείτε εδώ fan-shot υλικό με την ερμηνεία του “Lovebomb”:

Προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 30 Σεπτεμβρίου, το Cool It Down είναι η πέμπτη δισκογραφική δουλειά των Yeah Yeah Yeahs μετά από το Mosquito του 2013 και έρχεται μετά από μια μεγάλη παύση τους από τις live εμφανίσεις.

«Ο πυρετός μας επέστρεψε (αναφορά στον δίσκο τους, Fever to Tell) και η γραφή των παρακάτω κομματιών ήρθε με μεγάλη δόση ανατριχίλας, δακρύων και ευφορίας όταν ο πόνος υποχωρεί και η αλήθεια αποκαλύπτεται» σχολίασε η bandleader του συγκροτήματος, Karen O, σε σχετικές της δηλώσεις για το Cool It Down νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Αναμένουμε λοιπόν!