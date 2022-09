Ακολουθώντας την επιτυχία του τελευταίου του single, "LET'S DO IT AGAIN" (η πρώτη του κυκλοφορία εδώ και δύο χρόνια), ο Jamie xx επιστρέφει με το “KILL DEM” που έκανε πρεμιέρα στην εκπομπή της Clara Amfo, "Hottest Record In The World", στο BBC 1. Έμπνευση γι’ αυτό το single ήταν το Καρναβάλι του Notting Hill και η ενέργεια των πάρτι, όπως τα έζησε ο Jamie xx όταν πήγε για πρώτη φορά ως έφηβος.

Αυτόν τον Αύγουστο, πήρε μέρος ως DJ στο Καρναβάλι για πρώτη φορά, συμμετέχοντας στην εμβληματική σκηνή Digital Soundboy του Shy FX και έχοντας την ευκαιρία να παίξει το "KILL DEM" στο μέρος που τον ενέπνευσε.

Τις επόμενες εβδομάδες, ο Jamie xx θα παίξει ως headliner στα μεγαλύτερα φεστιβάλ που έχει πάρει μέρος ως τώρα. Ανάμεσά τους, ένα τεράστιο event που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/9 στο Forest Hills Stadium στη Νέα Υόρκη με ένα line up που ο ίδιος έχει επιλέξει με καλλιτέχνες, όπως οι Four Tet, Avalon Emerson, Floating Points και Omar S.

Επιπλέον, ο Jamie xx έλαβε εξαιρετικά σχόλια για την παραγωγή του στο ντεμπούτο σόλο άλμπουμ του, Oliver Sim, “Hideous Bastard” που κυκλοφόρησε στις 9 Σεπτεμβρίου μέσω της Young.

Ακούστε εδώ το κομμάτι: