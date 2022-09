Έναν ολοκαίνουριο δίσκο κυκλοφόρησαν οι Built to Spill, οι οποίοι και επιστρέφουν δισκογραφικά επτά ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία τους δουλειά. Ο δίσκος των indie rock βετεράνων φέρει τον τίτλο When the Wind Forgets Your Name και κυκλοφορεί από την ιστορική Sub Pop, με την οποία και συνεργάζονται για πρώτη φορά.

«Έχω τρελαθεί: ήθελα να είμαι στην Sub Pop από τότε που ήμουν έφηβος. Και νομίζω ότι είμαι ο πρώτος 50χρονος που υπογράφουν ποτέ!», ανέφερε το ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος, Doug Martsch, σε σχετικές του δηλώσεις για την κυκλοφορία.

Οι Built to Spill βρίσκονται σε περιοδεία για τις ανάγκες προώθησης του δίσκου από τον περασμένο Απρίλιο, με αυτήν να αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου με λίγες ακόμη εμφανίσεις επί αμερικανικού εδάφους.

Ο τελευταίος δίσκος των Built to Spill, Untethered Moon, κυκλοφόρησε το 2015, ενώ το 2020 το συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα και ένα tribute album για τον εκλιπόντα Daniel Johnston.

Ακούστε εδώ το ολοκαίνουριο When the Wind Forgets Your Name:

When The Wind Forgets Your Name Artwork:

When The Wind Forgets Your Name Tracklist: