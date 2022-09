Τον νέο τους δίσκο που τιτλοφορείται How Do You Burn? έδωσαν στη δημοσιότητα οι Afghan Whigs, ο οποίος και αποτελεί την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά εδώ και πέντε χρόνια.

Ο Greg Dulli και η παρέα του ξεκίνησαν να δουλεύουν πάνω σε νέες μουσικές τον Σεπτέμβριο του 2020, όσο βρίσκονταν σε απόσταση ο ένας από τον άλλον λόγω της πανδημίας. Την παραγωγή του How Do You Burn? ανέλαβε ο Dulli, όπως και ο Christopher Thorn.

Το συγκρότημα ξεκίνησε την περιοδεία για την προώθηση του νέου του δίσκου στις 9 Σεπτεμβρίου από την Minneapolis, ενώ οι ίδιοι αναμένεται να δώσουν συναυλίες και επί ευρωπαϊκού εδάφους το επόμενο διάστημα.

Ο τελευταίος δίσκος των Afghan Whigs ήταν το In Spades του 2017.

Ακούστε τον νέο δίσκο του συγκροτήματος και δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες της περιοδείας τους.

How Do You Burn? Artwork:

How Do You Burn? Tracklist:

I’ll Make You See God The Getaway Catch a Colt Jyja Please, Baby, Please A Line of Shots Domino and Jimmy Take Me There Concealer In Flames

The Afghan Whigs 2022 Tour Dates:

09/09 – Minneapolis, MN @ Fine Line Music Café

09/10 – Chicago, IL @ Metro

09/11 – Cincinnati, OH @ Bogarts

09/12 – Detroit, MI St. @ Andrews Hall

09/14 – Washington, D.C. @ 9:30 Club

09/15 – Brooklyn, NY @ Brooklyn Steel

09/16 – Philadelphia, PA @ Underground Arts

09/17 – Boston, MA @ Paradise

09/20 – Charlottesville, VA @ Jefferson Theatre

09/21 – Asheville, NC @ The Grey Eagle

09/22 – Birmingham, AL @ Saturn

09/24 – New Orleans, LA @ One Eyed Jacks

09/28 – Austin, TX @ Mohawk

09/29 – Dallas, TX @ The Echo Lounge & Music Hall

10/01 – Denver, CO @ Gothic Theatre

10/02 – Salt Lake City, UT @ The Commonwealth Room

10/05 – Portland, OR @ Wonder Ballroom

10/06 – Seattle, WA @ The Showbox

10/08 – San Francisco, CA @ The Regency Ballroom

10/11 – Tucson, AZ @ 191 Toole

10/12 – Los Angeles, CA @ Belasco Theatre

10/22 – Madrid, ES @ Teatro Barceló

10/23 – Barcelona, ES @ Apolo 2

10/25 – Milan, IT @ Santeria

10/26 – Rome, IT @ Largo

10/28 – Munich, DE @ Freiheitshalle

10/29 – Zurich, CH @ Bogen F

10/30 – Luxembourg, DK @ Atelier

11/01 – Amsterdam, NL @ Paradiso

11/02 – Antwerp, BE @ De Roma

11/04 – Manchester, UK @ Cathedral

11/05 – Glasgow, UK @ St. Lukes

11/06 – London, UK @ KOKO