Την κυκλοφορία μιας expansive ανθολογίας 59 αγαπημένων κομματιών της ανακοίνωσε η PJ Harvey, η οποία και θα τιτλοφορείται B-Sides, Demos and Rarities.

Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη σε τριπλό CD ή εξαπλό LP format και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 4 Νοεμβρίου. Αυτή θα περιλαμβάνει πλούσιο αρχειακό υλικό της δουλειάς της τραγουδοποιού, με 14 από τα κομμάτια της να μην έχουν ξαναδεί ποτέ το φως της δημοσιότητας.

Για να γιορτάσει την κυκλοφορία αυτής, η Harvey έδωσε στη δημοσιότητα τρία κομμάτια που περιλαμβάνονται στο επικείμενο compilation: τα demos των “Dry” και ”Missed”, όπως και το “Somebody's Down, Somebody's Name”, το οποίο και αποτελούσε το B-side του single του δίσκου του 1995, To Bring You My Love, με τίτλο “Down by the Water”.

To B-Sides, Demos and Rarities αναμένεται να ολοκληρώσει το archival project της Harvey, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επανακυκλοφορήσει το σύνολο της δισκογραφίας της. Η πιο πρόσφατη επανακυκλοφορία ήταν αυτή του τελευταίου της δίσκου, The Hope Six Demolition Project, ο οποίος και είχε κυκλοφορήσει το 2016.

Δείτε την πλήρη tracklist του B-Sides, Demos and Rarities της PJ Harvey: