Ένα νέο κομμάτι τους έδωσαν στη δημοσιότητα οι The Comet Is Coming, το οποίο και αναμένεται να περιλαμβάνεται στον επικείμενο δίσκο τους, Hyper-Dimensional Extension Beam. Το κομμάτι τιτλοφορείται “Technicolour”, ενώ το video αυτού σκηνοθέτησε ο Charlie Robins.

Το ensemble των The Comet Is Coming αποτελείται από τον σαξοφωνίστα Shabaka Hutchings (aka Shabaka), τον drummer, Max Hallett (aka Betamax) και τον Dan Leavers (aka Danalogue), ο οποίος παίζει synths και βρίσκεται πίσω από τις παραγωγές του συγκροτήματος.

Το τελευταίο LP των The Comet Is Coming ήταν το Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery του 2019, ενώ την ίδια χρονιά ακολούθησε και το EP, The Afterlife.

Το Hyper-Dimensional Extension Beam αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 23 Σεπτεμβρίου από την Impulse!, ενώ το group το ηχογράφησε στα Real World Studios του Peter Gabriel. Οι ίδιοι είχαν κυκλοφορήσει και το κομμάτι “Code” τον Ιούλιο, όταν και ανακοινώθηκε η κυκλοφορία του δίσκου.

Δείτε εδώ το video για το “Technicolour”: