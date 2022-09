Την κυκλοφορία ενός αρχειακού δίσκου με εμβληματικά τους κομμάτια ανακοίνωσαν οι Siouxsie and the Banshees, ο οποίος και θα φέρει τον τίτλο All Souls.

Τον δίσκο, που θα αποτελεί ένα mix από 10 classics και rarities του συγκροτήματος, επιμελήθηκε η frontwoman αυτού, Siouxsie Sioux, η οποία βρίσκεται πίσω και από τη δημιουργία του cover artwork.

Στην tracklist του δίσκου θα δούμε κομμάτια όπως τα κλασικά “Spellbound” και “Halloween”, ενώ rarities όπως τα “El Dia De Los Muertos” και “Supernatural Thing” θα ολοκληρώνουν την κυκλοφορία.

Όλα τα κομμάτια που θα περιλαμβάνονται στον δίσκο είναι remastered στη μισή ταχύτητα από τον Miles Showell στα Abbey Road studios, ενώ η Siouxsie Sioux επίβλεψε ολόκληρη τη διαδικασία.

Ο δίσκος πρόκειται να κυκλοφορήσει σε μαύρο βινύλιο 180 γραμμαρίων, όπως και σε limited πορτοκαλί εκδοχή. Αυτός είναι διαθέσιμος για pre-orders από τώρα.

All Souls Tracklist:

Side A

Fireworks (12” Version) (Single 1982) Halloween (Juju album 1981) Supernatural Thing (Arabian Knights single 1981) El Dia De Los Muertos (Last Beat Of My Heart single 1988) The Sweetest Chill (Tinderbox album 1986)

Side B