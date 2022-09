Για τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ τοποθετήθηκαν τρία από τα μέλη των Sex Pistols, του συγκροτήματος δηλαδή πίσω από το εμβληματικό αντιμοναρχικό κομμάτι του 1977, “God Save the Queen”. Η Ελισάβετ άφησε την τελευταία της πνοή στις 8 Σεπτεμβρίου, στα 96 της χρόνια και έχοντας συμπληρώσει 70 χρόνια στον βρετανικό θρόνο.

John “Johnny Rotten” Lydon, Steve Jones και Glen Matlock, που κάποτε τραγουδούσαν "God save the queen/ She ain't no human being/ and there's no future/ and England's dreaming", αντέδρασαν με τη σειρά τους, ο καθένας εντελώς διαφορετικά σε αυτήν την είδηση. Ο Lydon, frontman του συγκροτήματος, ο οποίος και φαίνεται πως τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια συντηρητική στροφή πολιτικά, έγραψε στο Twitter: “Rest in Peace Queen Elizabeth II. Send her victorious”, με το post του να περιλαμβάνει το ίδιο πορτρέτο της βασίλισσας με εκείνο που είχε χρησιμοποιηθεί κάποτε στο εξώφυλλο του “God Save the Queen”, χωρίς ωστόσο το text graffiti που το συνόδευε.

Ο μπασίστας του συγκροτήματος από την άλλη, Glen Matlock, τοποθετήθηκε ως εξής στο ίδιο κοινωνικό μέσο: «Ο Θεός να σώζει τον βασιλιά – ελπίζω να μην είναι κανένας χαζός γέρος».

Ο κιθαρίστας των Pistols, Steve Jones, δεν φαίνεται πως επιθυμούσε να τοποθετηθεί ουσιαστικά επί της είδησης, αναρτώντας απλά μια ερώτηση μαζί με το ίδιο πορτρέτο της Ελισάβετ που είχε χρησιμοποιήσει ο Lydon: «Πώς αισθάνεστε;», έγραψε ο ίδιος.

Δείτε τα σχετικά tweets πιο κάτω.

Rest in Peace Queen Elizabeth II.



Send her victorious.



From all at https://t.co/vK2Du0ZzDS pic.twitter.com/kq4M6WfeML — John Lydon Official (@lydonofficial) September 9, 2022