Τη Βασίλισσα Ελισάβετ II τίμησε ο Elton John κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Toronto στις 8 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση της είδησης του θανάτου της.

Η Ελισάβετ πέθανε σε ηλικία 96 ετών στην οικία της στο Balmoral της Σκωτίας, έχοντας συμπληρώσει 70 χρόνια στον θρόνο.

Έχοντας αρχικά αποχαιρετήσει τη Βασίλισσα με ένα statement στο Twitter του, ο John σταμάτησε τη συναυλία του στο Rogers Centre του Toronto, για να μιλήσει λίγο ακόμη για την εκλιπούσα μονάρχη.

«Σήμερα είχαμε τα πιο στενάχωρα νέα για τον θάνατο της Αυτού Μεγαλειότητος της Βασίλισσας Ελισάβετ. Υπήρξε μια παρουσία που σε ενέπνεε όταν βρισκόσουν δίπλα της – έχω βρεθεί δίπλα της και ήταν φανταστική. Ηγήθηκε της χώρας εν μέσω μερικών από τις καλύτερες και πιο σκοτεινές στιγμές με χάρη, ευπρέπεια και γνήσια φροντίδα και ζεστασιά».

«Είμαι 75 – έχει υπάρξει μαζί μου όλη μου τη ζωή, και νιώθω πoλύ στενοχωρημένος που δεν θα είναι μαζί μου πια», πρόσθεσε ο μουσικός. «Όμως χαίρομαι που βρίσκεται εν ειρήνη και χαίρομαι που αναπαύεται, και το αξίζει γιατί δούλεψε πολύ σκληρά. Στέλνω την αγάπη μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους της. Θα μας λείψει, όμως το πνεύμα της ζει και απόψε γιορτάζουμε της ζωή της με μουσική – ΟΚ;».

Ο John ερμήνευσε στη συνέχεια την επιτυχία του από το 1974, “Don’t Let The Sun Go Down On Me”.