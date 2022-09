Τρείς νέους δίσκους πρόκειται να κυκλοφορήσουν οι πραγματικά ασταμάτητοι King Gizzard and the Lizard Wizard μέσα στον Οκτώβριο, αποδεικνύοντας ότι είναι ένα από τα πιο δραστήρια συγκροτήματα της γενιάς τους (και όχι μόνο). Η psych μπάντα από την Αυστραλία αναμένεται να κυκλοφορήσει τους δίσκους Ice, Death, Planets, Lungs, Mushrooms and Lava, Laminated Denim και Changes, δίνοντας για αρχή στη δημοσιότητα το κομμάτι “Ice V” από το πρώτο LP.

Το Ice, Death, Planets, Lungs, Mushrooms and Lava θα κυκλοφορήσει στις 7 Οκτωβρίου και είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς από jamming sessions του συγκροτήματος, το οποίο και έγραψε τους στίχους του σε ένα συνεργατικό Google Doc.

Ως προς το Laminated Denim, το μόνο που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι αποτελεί έναν αναγραμματισμό του Made in Timeland, του δίσκου δηλαδή που κυκλοφόρησε το συγκρότημα τον περασμένο Μάρτιο, και ότι αυτό αποτελείται από μόλις δύο [αλλά 15λεπτα] κομμάτια. Η κυκλοφορία του είναι προγραμματισμένη για τις 12 Οκτωβρίου.

Το Changes, ο πέμπτος δηλαδή δίσκος των King Gizzard για το 2022 θα κυκλοφορήσει στις 28 Οκτωβρίου και αποτελεί ένα project για το οποίο οι ίδιοι ξεκίνησαν να δουλεύουν το 2017.

Δείτε το artwork και την tracklist για κάθε έναν από τους επικείμενους δίσκους των King Gizzard και, όσο περιμένετε για αυτούς, ακούστε το “Ice V” από το Ice, Death, Planets, Lungs, Mushrooms and Lava.

Ice, Death, Planets, Lungs, Mushrooms and Lava Artwork:

Ice, Death, Planets, Lungs, Mushrooms and Lava Tracklist:

Mycelium Ice V Magma Lava Hell’s Itch Iron Lung Gliese 710

Laminated Denim Artwork:

Laminated Denim Tracklist:

The Land Before Timeland Hypertension

Changes Artwork:

Changes Tracklist: