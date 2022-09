Μια διασκευή του “Shout” των Tears for Fears παρουσίασαν οι Placebo, δίνοντας νέα πνοή στο αγαπημένο κομμάτι των ’80s.

Με δυνατότερα drums και μια γερή δόση από synths, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Brian Molko, αναλαμβάνει να αποδώσει τους στίχους του κομματιού, έχοντας μαζί του στα πιο διακριτικά backing vocals τον επί χρόνια bandmate του, Stefan Olsdal.

Η διασκευή του “Shout” έρχεται λίγο μόλις διάστημα έπειτα από την κυκλοφορία του πρώτου δίσκου των Placebo εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, του Never Let Me Go. Δεν πρόκειται ωστόσο για την πρώτη διασκευή που μας έχει παρουσιάσει το duo από τη Βρετανία, μιας που στο παρελθόν έχουν παρουσιάσει τη δική τους εκδοχή στο “Bigmouth Strikes Again” των Smiths, στο “Where Is My Mind?” των Pixies και στο “Running Up That Hill” της Kate Bush.

Ακούστε εδώ το “Shout”: