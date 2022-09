Οι Paul McCartney, Rolling Stones, Slash, Kasabian και Madness πρόκειται να δημοπρατήσουν μερικές από τις Gibson κιθάρες τους με στόχο την ενίσχυση των θυμάτων του πολέμου της Ουκρανίας.

Οι εν λόγω καλλιτέχνες πέρασαν το καλοκαίρι χρησιμοποιώντας στις συναυλίες τους κιθάρες Gibson στα χρώματα της Ουκρανικής σημαίας και τώρα η Gibson αναμένεται να παρουσιάσει μια limited edition σειρά τεσσάρων Les Paul Custom με τίτλο Guitars For Peace. Αυτές αναμένεται να κυκλοφορήσουν μαζί με autograph books των προαναφερθέντων καλλιτεχνών, όπως και των Chic, Paloma Faith, The Charlatans, The Vaccines, Toyah, My Chemical Romance και του ηθοποιού Jason Momoa.

Η δημοπρασία των οργάνων θα πραγματοποιηθεί από τις 11 Οκτωβρίου στο Julien’s Auctions, με τη live δημοπρασία να λαμβάνει χώρα από τις 11 μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου και δια ζώσης στο Hard Rock Café της Νέας Υόρκης.

«Χαίρομαι πολύ που θα δημοπρατήσω αυτή την όμορφη κιθάρα για να ενισχύσω τους ανθρώπους της Ουκρανίας», δήλωσε ο McCartney. «Ελπίζω να τους βοηθήσει με αυτήν την επιθετική εισβολή της Ρωσίας».

Το 100% των εσόδων από την δημοπρασία των Gibson Guitars For Peace πρόκειται να διατεθεί για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία, ενώ μέρος αυτών θα διατεθεί για τις προσπάθειες ανέγερσης κτιρίων μετά τη λήξη του πολέμου.

Πέρα από τις κιθάρες, η Gibson κυκλοφόρησε και ένα Guitars For Peace T-Shirt το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της.