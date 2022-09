Τον επόμενο μήνα αναμένεται να κυκλοφορήσει η αυτοβιογραφία του Brian Johnson, The Lives Of Brian, η συγγραφή της οποίας είχε ανακοινωθεί επίσημα από τον Απρίλιο του 2021.

Με την Penguin Books να βρίσκεται πίσω από αυτό, το memoir του frontman των AC/DC αναμένεται να είναι γεμάτο από «εξωφρενικές ιστορίες» και θα γίνει διαθέσιμο στα βιβλιοπωλεία στις 25 Οκτωβρίου.

Στο Lives of Brian, ο δημοφιλής μουσικός περιγράφει τα παιδικά του χρόνια στο Dunston, όπου από αγόρι της χορωδίας και πρόσκοπος μετατράπηκε σταδιακά σε εμβληματική φιγούρα της παγκόσμιας ροκ σκηνής, έπειτα από εκείνη τη φορά που είδε στην τηλεόραση μια ερμηνεία του Little Richard.

Στο βιβλίο περιγράφεται ακόμα η οντισιόν που ο ίδιος έδωσε για να εισαχθεί στους AC/DC, οι οποίοι και περνούσαν μια τεράστια κρίση έπειτα από τον θάνατο του lead singer τους, Bon Scott.

Η πολυαναμενόμενη αυτοβιογραφία του αναμένεται να έχει αναφορά και στην περιπέτειά του Brian Johnson το 2016, όταν και ο ίδιος αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τους AC/DC, έχοντας διαγνωστεί με απώλεια ακοής. Ο ίδιος φυσικά επέστρεψε πανηγυρικά στο συγκρότημα το 2020, κυκλοφορώντας το smash hit album, Power Up.

Υπομονή λοιπόν μέχρι τον Οκτώβριο, όταν και θα κυκλοφορήσει το The Lives Of Brian!

I’ve had some long nights and some great nights, bad days and a lot of good ones. Now I’ve gone and written a bloody book about it… The Lives of Brian is coming this October. Pre-order your copy now: https://t.co/57hrcxliZ2 pic.twitter.com/KEi6gJdpQ6