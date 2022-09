Τον πρώτο, ομώνυμο δίσκο τους πρόκειται να κυκλοφορήσουν οι The Waeve, το ολοκαίνουριο δηλαδή project των Graham Coxon και Rose Elinor Dougall. Για να ανακοινώσουν την κυκλοφορία του, οι ίδιοι έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο του single, το κομμάτι “Can I Call You”.

Ο δίσκος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Φεβρουαρίου 2023 από την Transgressive και μπορείτε πιο κάτω να ρίξετε μια ματιά στο artwork, την track list, και στο video του “Can I Call You”.

Στους Waeve, ο Coxon παίζει λαούτο και σαξόφωνο, ενώ παραγωγός του δίσκου είναι το ίδιο το συγκρότημα και ο James Ford. Προηγουμένως είχαν κυκλοφορήσει και το standalone single, “Something Pretty”.

Το τελευταίο solo LP του Coxon ήταν το A+E του 2012. Έκτοτε, ο ίδιος έχει κυκλοφορήσει το score και των δύο σεζόν της Βρετανικής μαύρης κωμωδίας, The End of the F***ing World. Ο τελευταίος δίσκος της Gougall ήταν το Stellular with A New Illusion του 2019.

The Waeve - The Waeve

01 Can I Call You

02 Kill Me Again

03 Over And Over

04 Sleepwalking

05 Drowning

06 Someone Up There

07 All Along

08 Undine

09 Alone And Free

10 You’re All I Want To Know