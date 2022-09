Ο Lars Ulrich των Metallica και ο Brian Johnson των AC/DC ένωσαν τις δυνάμεις τους για δύο διασκευές εμβληματικών κομματιών των AC/DC, οι οποίες και παρουσιάστηκαν ζωντανά στην tribute συναυλία για τον Taylor Hawkins που διεξήχθη στο Wembley Stadium στις 3 Σεπτεμβρίου.

Στην ιδιαίτερη αυτή συναυλία συμμετείχαν τεράστιοι καλλιτέχνες που θέλησαν να τιμήσουν με τον τρόπο τους τον εκλιπόντα drummer των Foo Fighters, μεταξύ των οποίων οι Liam Gallagher, Mark Ronson, ο Josh Homme των Queens Of The Stone Age, Supergrass, ο Brian May και ο Roger Taylor των Queen, η Chrissie Hynde των The Pretenders, ο Travis Barker των Blink-182 και πολλοί ακόμη.

Τα μέλη των Foo Fighters παρουσίασαν τους Ulrich και Johnson στο stage στη μέση της συναυλίας, με τους δύο μουσικούς να ερμηνεύουν τα κομμάτια των AC/DC, “Back In Black” και “Let There Be Rock”. Στην ερμηνεία τους συμμετείχε και ο Justin Hawkins των Darkness.

Δείτε πιο κάτω υλικό από την ερμηνεία τους και αναζητήστε στο Αvopolis περισσότερα βίντεο από τη συναυλία στη μνήμη του Taylor Hawkins.