Για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια επανενώθηκαν οι Them Crooked Vultures, οι οποίοι και εμφανίστηκαν στη μεγάλη συναυλία που διεξήχθη στη μνήμη του Taylor Hawkins στις 3 Σεπτεμβρίου στο ιστορικό Wembley Stadium.

Το supergroup ήταν ένα μόλις από τα δεκάδες acts που συμμετείχαν στην ιδιαίτερη αυτή συναυλία, όπου και τιμήθηκε ο drummer των Foo Fighters.

Έπειτα από την προβολή ενός video message από τον Elton John, οι Them Crooked Vultures – δηλαδή οι Dave Grohl, ο John Paul Jones των Led Zeppelin, ο Josh Homme των Queens Of The Stone Age και ο Alain Johannes – εμφανίστηκαν στο stage. Το συγκρότημα ερμήνευσε ένα set τριών κομματιών.

Στη σκηνή εμφανίστηκε και ο γιος του Homme για να του δώσει μια αγκαλιά, προτού ο ίδιος βγάλει έναν συγκινητικό λόγο:

«Ο κόσμος θα καταστραφεί σύντομα, δεν υπάρχει χρόνος για τίποτα εκτός από την αγάπη και εγώ σας αγαπώ» ανέφερε ο Josh Homme μιλώντας στο κοινό. «Και αγαπώ και τον Taylor. Για κάθε έναν από εσάς που βρίσκεται εδώ, ελπίζω να περάσετε τέλεια – να είναι αυτή η νύχτα της ζωής σας».

Οι Them Crooked Vultures έκλεισαν το set τους με μια performance του κομματιού των Queens Of The Stone Age, “Long Slow Goodbye”.

Δείτε πιο κάτω υλικό από την ερμηνεία τους και αναζητήστε στο Αvopolis περισσότερα βίντεο από τη συναυλία στη μνήμη του Taylor Hawkins.