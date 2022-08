Αρκετοί καναδικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί φαίνεται πως αποφάσισαν να σταματήσουν να εκπέμπουν τη μουσική των Arcade Fire, έπειτα από τις πρόσφατες κατηγορίες στο πρόσωπο του frontman τους, Win Butler, για απρεπή σεξουαλική συμπεριφορά.

Η είδηση για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Butler έγινε γνωστή την περασμένη εβδομάδα μετά από σχετικό ρεπορτάζ του Pitchfork, στο οποίο και κατέφυγαν τέσσερις γυναίκες χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα, ώστε να μοιραστούν τα κακοποιητικά βιώματα που φαίνεται να υπέστησαν και στα οποία φαίνεται πως εμπλέκεται ο δημοφιλής μουσικός.

Ο Butler έχει έκτοτε απαντήσει στους ισχυρισμούς μέσα από ένα μακροσκελές κείμενό του, στο οποίο και δήλωσε ότι «λυπάται για κάθε ένα πρόσωπο που πληγώθηκε από τη συμπεριφορά του», αναφέροντας ωστόσο ότι «οι σχέσεις αυτές υπήρξαν συναινετικές».

Στους καναδικούς σταθμούς που αποφάσισαν την παύση αναπαραγωγής της μουσικής των Arcade Fire συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων οι CBC Music FM και Indie 88, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό αν πρόκειται για μια απόφαση με μόνιμο χαρακτήρα.

Το συγκρότημα ξεκίνησε το προηγούμενο βράδυ την ευρωπαϊκή του περιοδεία από το Δουβλίνο, με την Feist που άνοιγε τη συναυλία τους να δηλώνει ότι όλα τα έσοδα από την πώληση του merchandise της θα διατεθούν στον οργανισμό Women’s Aid Dublin, ο οποίος και ασχολείται μεταξύ άλλων με την προστασία γυναικών και θηλυκοτήτων από περιστατικά βίας και κακοποίησης.

Feist is donating proceeds from the merch at the Arcade Fire show tonight to Women’s Aid Dublin pic.twitter.com/36Q3lyYXSL