Νέο single κυκλοφόρησαν οι Pixies, μαζί με την ανακοίνωση τεσσάρων εμφανίσεων στις Η.Π.Α.

Πρόκειται για το "Vault Of Heaven".

Το τραγούδι κάνει νύξη σε ένα κακό trip με ναρκωτικά και περιέχει αναφορά στο 7-Eleven (αμερικανική πολυεθνική αλυσίδα καταστημάτων λιανικής): “There in the vault of heaven / While trying to titrate / I ended up in… / Another case. I went to 7-Eleven / To try and get me straight / I ended up there… / In outer space”.

Το "Vault Of Heaven" αυνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία Charles Derenne. Στο κλιπ, ένας άντρας με ένα μαγιώ τύπου Speedo, ντυμένος Ζορό και καβάλα σε ένα πόνυ, πηγαίνει σε ένα κατάστημα 7-Eleven στο Χόλιγουντ όπου –μαζί με απίστευτους μιμητές (όπως ένας μαύρος Έλβις και μια ηλικιωμένη Μέριλιν Μονρόε)– χορεύει με λούτρινα παιχνίδια. Ρίξτε μια ματιά σε αυτό παρακάτω:

Το κομμάτι είναι το δεύτερο που ακούμε από το επερχόμενο άλμπουμ τους, Doggerel. Προηγήθηκε το "There’s A Moon On".

Όπως έχουμε πει, το group πρόκειται να κυκλοφορήσει το Doggerel στις 30 Σεπτεμβρίου από τη BMG και οι θαυμαστές τους μπορούν ήδη να κάνουν προπαραγγελίες.

Ο frontman και κιθαρίστας των Pixies, Black Francis, είπε για το άλμπουμ: «Προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα που είναι μεγάλα, bold και αρμονικά. Τα πιο punky πράγματα, μου αρέσει να τα παίζω, όμως απλά δεν μπορείς να τα παράξεις προσποιητά. Υπάρχει άλλος τρόπος να το κάνεις, υπάρχουν άλλα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε με αυτήν την επιπλέον και μοναδική ενέργεια την οποία συναντάμε».

Ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Joey Santiago, πρόσθεσε: «Αυτή τη φορά έχουμε μεγαλώσει. Δεν έχουμε πλέον κομμάτια διάρκειας μικρότερης των δύο λεπτών. Κάνουμε μικρά διαλείμματα, πιο συμβατικές συνθέσεις, όμως με τα δικά μας twists να είναι εμφανή».

Το Doggerel αναμένεται να κυκλοφορήσει σε digital/streaming formats, αλλά και σε διάφορα χρωματιστά βινύλια, κόκκινες κασέτες και σε ένα deluxe CD.

Doggerel tracklist:

‘Nomatterday’

‘Vault of Heaven’

‘Dregs of the Wine’

‘Haunted House’

‘Get Simulated’

‘The Lord Has Come Back Today’

‘Thunder & Lightning’

‘There’s A Moon On’

‘Pagan Man’

‘Who’s More Sorry Now?’

‘You’re Such A Sadducee’

‘Doggerel’

Να θυμίσουμε επίσης ότι σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ΝΜΕ, ο Black Francis αναφέρθηκε στην ένταση που έχουν προκαλέσει σε ολόκληρο τον κόσμο τα γεγονότα που έλαβαν χώρα σε αυτόν το τελευταίο διάστημα, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ανησυχία του ως προς το τι θα έχουν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά του και ολόκληρη η γενιά τους.

«Μερικά από τα γεγονότα των τελευταίων ετών, με τις Προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ και τον Donald Trump και όλες αυτές τις ασυναρτησίες, και μετά με την πανδημία του κορωνοϊού και τώρα την παγκόσμια ύφεση, μέσα σε όλα αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, προσθέστε τα όλα αυτά και αρχίζεις να αισθάνεσαι πραγματικά δυστοπικά» ανέφερε ο τραγουδιστής.

«Υπάρχει οικονομική δυσχέρεια στην κοινωνία και το βλέπεις όταν πηγαίνεις στο Aldi και συνειδητοποιείς ότι... "Σκατά, υπάρχουν τέσσερις υπάλληλοι security σε αυτό το γαμημένο εκπτωτικό κατάστημα τροφίμων ώστε να μην τρέξω έχοντας μαζί μου περισσότερες τσάμπα κονσέρβες τόνου"», συνέχισε ο ίδιος.

Ο Francis στη συνέχεια ανέφερε μια σειρά από παράγοντες που του προκαλούν ανησυχία, όπως το γεγονός ότι οι ΗΠΑ απαγορεύουν τις εκτρώσεις, αλλά όχι την οπλοκατοχή και την οπλοχρησία παρά τα mass shootings που βλέπουμε συνεχώς, αλλά και την «πιο ζεστή μέρα του χρόνου», που όλα μαζί δημιουργούν την εντύπωση ότι «κατευθυνόμαστε με συνοπτικές διαδικασίες στην κόλαση».

«Ντρέπομαι μπροστά στα παιδιά μου, απλά απολογούμαι: "Συγγνώμη που ο κόσμος είναι τόσο διεφθαρμένος"». Ο ίδιος έκλεισε ωστόσο αναφέροντας: «Ακόμη κι αν έχεις μια μοιρολατρική εικόνα για τη ζωή, κάποιες φορές πρέπει απλά να κάθεσαι αναπαυτικά και να βρίσκεις έναν τρόπο να απολαμβάνεις αυτόν τον αναθεματισμένο καφέ».